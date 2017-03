Le président russe Vladimir Poutine a reçu pour la première fois ce vendredi la candidate FN à l’élection présidentielle Marine Le Pen. Interrogé à ce sujet alors qu’il était en déplacement en Eure-et-Loir, Benoît Hamon a abordé la question de la renégociation des frontières en Russie, à laquelle il est farouchement opposé. « Annexion de la Crimée, remise en cause de la souveraineté de l’Ukraine, et qu’est-ce qu’il y a derrière? Une multitude de petites républiques qui vont être directement menacées », a assuré le vainqueur de la primaire à gauche. « On veut rouvrir le dossier des frontières? Je vous le dis, ça, c’est le retour du bruit des bottes, le retour des guerres possibles en Europe, où on croit qu’elles ne font plus de morts » :