Dans le contexte du conflit entre l’OTAN et la Russie en Ukraine, 3 pays souhaitent adhérer rapidement à l’Union européenne : l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Mais les choses sont bien plus complexes que cela, c’est pourquoi François Asselineau vous propose ici d’éclaircir les 10 projets d’élargissement de l’UE de marnière approfondie, détaillée et sourcée :