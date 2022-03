Versailles : l’activisme de la directrice Isabelle Samie provoque la consternation à l’école Sainte-Marie-des-Bourdonnais

A Versailles, l’école Sainte-Marie des Bourdonnais est confrontée à un dilemme. Deux hommes (dont l’un enseigne dans le lycée catholique Saint Jean de Passy…) vivant en concubinage souhaitent y inscrire un enfant. Avec la bénédiction de la direction.

Une ambiance toxique créée par la direction

Cette décision de la directrice Isabelle Samie (photo) a provoqué un tollé au sein de l’établissement et refroidit passablement l’ambiance, les parents ayant justement choisi celui-ci pour apporter un modèle éducatif conforme aux valeurs de l’Évangile.

En effet, que répondre aux enfants qui demanderont légitiment à leurs parents pourquoi leur camarade de classe a « deux papas », par exemple quand les élèves doivent apporter une photo de leur famille (au hasard, pour mettre au-dessus du porte-manteau comme c’est le cas dans les petites classes) ? Les parents d’élèves ne souhaitent évidemment pas parler d’homosexualité à leurs enfants de 3 ans à cause d’une décision irresponsable de la directrice d’établissement…

Par ailleurs, qu’arrivera-t-il, lorsque, et c’est inévitable avec la spontanéité sans filtre des enfants de cet âge, cette petite fille sera montrée du doigt par ses camarades ? La direction va-t-elle proposer un « cours de lutte contre l’homophobie » aux élèves ?

Il semble qu’elle ait pour l’instant été incapable de donner une réponse satisfaisante aux parents d’élèves.

Les autorités catholiques de l’école se sont réunies, autour d’Isabelle Samie, directrice de Sainte-Marie des Bourdonnais, et d’Emmanuel Vandroux, directeur diocésain, en présence des membres de l’APEL. Ils se sont simplement bornés à tenter de convaincre les parents que le « projet pastoral de l’école ne changerait pas » tandis que certains responsables de l’APEL emploient déjà le terme “famille homoparentale” dans leur compte-rendu sur l’affaire…

La démission d’Isabelle Samie n’est plus un tabou

Certains prêtres au plus haut rang du diocèse affirment au contraire, sous couvert de l’anonymat, qu’Isabelle Samie a volontairement fait passer ce dossier en haut de la pile pour « faire les pieds aux Versaillaises ». Certains parents d’élèves en sont également convaincus. En effet, la liste d’attente pour rentrer à Sainte-Marie des Bourdonnais est extrêmement longue. Évidemment, la Direction nie. On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit à ce choix délibéré. Certains y voient un militantisme de la directrice d’établissement connue pour son autoritarisme (elle ne souhaite par exemple pas garder les enfants dont les familles retirent une partie de la fratrie pour les mettre ailleurs, et le leur fait lourdement savoir).

C’est ce qui pousse certains parents d’élèves à évoquer la démission de la directrice d’établissement du fait de la rupture de confiance qui s’est opérée avec elle. Têtue, celle-ci vivrait mal les sollicitations des médias LGBT ou conservateurs qui ont cherché à la joindre, qu’elle refuse systématiquement. Elle espère désormais calmer les esprits en proposant aux parents mécontents de les rencontrer…

Une situation intenable

Il a été décidé d’accueillir l’enfant car les deux messieurs se seraient engagés (par oral évidemment !) à respecter le projet pastoral et éducatif de l’école. Et s’ils ne le respectent pas, l’enfant sera exclu ? Mais vu leur courage de certains, à ce niveau de l’affaire, et malgré des salaires mirobolants au sommet de la direction diocésaine, on est en droit d’en douter.

On s’interroge : comment est-il possible de respecter le projet éducatif d’une école catholique en refusant un pan entier de l’enseignement de l’Église, sur le mariage, la base de l’anthropologie chrétienne ? C’est une boîte de Pandore qu’ouvre consciemment Isabelle Samie. Ces personnes adultes font ce qu’elles veulent mais leur choix de vie entre en contradiction flagrante avec l’enseignement éducatif de l’école, laquelle n’est que la continuation de l’éducation donnée par les familles.

Le père Olivier Plainecassagne, curé de la cathédrale et référent de l’école, approuverait au nom de… l’accueil.

Il est possible de joindre les responsables :

Isabelle Samie, la principale décisionnaire. Les parents d’élève peuvent la joindre au 01 39 50 19 83 ou à l’adresse suivante [email protected]

Emmanuel Vandroux, supérieur direct d’Isabelle Samie qui a appuyé son choix peut être joint au 01 30 83 05 05 ou à l’adresse suivante [email protected]

Clémence Legrelle, directrice de la communication du diocèse, peut être jointe au 01 30 97 68 05 ou par mail à [email protected]

