Le journaliste Pearson Sharp de la chaîne américaine One America News s’est rendu à l’hôpital de Douma où a eu lieu la soi-disant attaque chimique et raconte qu’aucun des docteurs, infirmiers et patients qu’il a interrogés n’a vu le moindre signe d’attaque chimique. Il n’y a même eu aucun mort ce jour-là :