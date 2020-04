France is the New China :

Reportage glaçant sur la société qui nous attend après la crise. En rappelant que l'État a profiter du #Covid_19 pour commander plus de 650 #drones. "C'est très flippant, ce n'est pas du tout la société dont j'ai envie"#Macronavirus #ConfinementJour39

pic.twitter.com/YYD2JMT7nt — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 24, 2020