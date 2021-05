Après le cessez-le-feu, heurts à New York entre manifestants pro-Israël et pro-Palestine (VIDÉO)

Des heurts violents ont éclaté entre des manifestants pro-israéliens, dont le groupe « Jews for Trump », et des contre-manifestants pro-palestiniens sur Times Square à New York, peu après l’annonce du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ce 21 mai :