Eugénie Bastié présente son livre “La guerre des idées” (Livre Noir)

Eugénie Bastié, journaliste au Figaro et essayiste, est l’invitée de Livre Noir pour parler de son dernier ouvrage. Eugénie Bastié publie “La Guerre des idées” (Robert Laffont, avril 2021), le résultat d’une enquête de trois ans dressant le panorama des grands clivages actuels, de la laïcité au néoféminisme et à la cancel culture. Pour ce faire, Eugénie Bastié a rencontré les figures contemporaines de ce qu’elle nomme la “guerre des idées”, de Pierre Nora à Sylviane Agacinsky. Un moyen également de déterminer le rôle de l’intellectuel aujourd’hui, dans un monde où les réseaux sociaux et les technologies permettent à chacun de donner son opinion, et où les individus, pressés de livrer leur vérité, n’écoutent pas celle des autres :