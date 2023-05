Zemmour / Onfray : le débat (VIDÉO)

Ils n’avaient plus débattu ensemble depuis un an et demi. L’élection présidentielle aurait pu leur offrir un combat commun. Cela n’a pas été le cas. Bien au contraire, pour Michel Onfray la campagne d’Eric Zemmour a remis en pleine lumière un de leurs vieux désaccords : la définition même du peuple français. Quelques mots ont été échangés qui n’ont fait que renforcer le malaise. Il fallait le dissiper. Ce fut l’objet de leurs retrouvailles dans les locaux de Valeurs actuelles. Deux heures d’une conversation riche, intense, mais courtoise, à découvrir en vidéo en exclusivité pour vous, et en format papier dans le hors-série Grands débats numéro 10 :