Véritable antiracisme, véritable racisme

Le véritable racisme c’est voir l’autre comme un enfant : irresponsable et fragile, il faut le protéger, l’aider et le consoler en permanence.

Les gens pro immigration au final on la même façon de penser que Ferry, ils se sentent obliger de les aider, donc les juges inférieur, c’est la manière de le aider qui a changé, on ne va plus chez eux, on les fait venir chez nous

— Sayfeur (@Sayfeurkaz) June 25, 2020