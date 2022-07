Saragosse : le Coran à la main, il voulait monter sur l’un des clochers de la basilique Notre-Dame du Pilar “pour annoncer l’islam”…

Un homme a été arrêté vers 18h30 sur la Plaza del Pilar, à Saragosse, après s’être introduit par effraction dans la basilique Notre-Dame du Pilar avec un Coran, le livre saint des musulmans, à la main. L’homme, dont l’identité n’a pas encore été révélée, est venu crier alors que la messe était sur le point de se terminer et a déclaré qu’il monterait sur l’un des clochers de l’église “pour annoncer l’islam”.

Les gardes de la basilique ont attrapé et emmené l’homme hors de l’église. Plus tard, des agents de la police nationale sont arrivés et l’ont arrêté.

