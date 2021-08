Quand un journaliste de BFMTV met en doute les chiffres annoncés par la préfecture sur le nombre de manifestants anti-pass à Toulon en direct à l’antenne… (VIDÉO)

Le journaliste de BFM TV :

« On manipule toujours les chiffres avec beaucoup de précaution les jours de manifestation. Et en direct, généralement, les premiers chiffres qui nous viennent sont ceux de la préfecture de police. Là, la préfecture de police dans le Var communique le chiffre de 6000 personnes. Difficile de vous dire si on se rapproche de la vérité ou si on en s’éloigne, sachant que la semaine passée, la préfecture disait 22000, et qu’on a eu le sentiment – et ce ne sont que nos yeux sur le terrain, c’est toujours très compliqué évidemment de pouvoir saisir l’ampleur d’une mobilisation – de vivre la même chose que la semaine passée, en tout cas au début du cortège place de la Liberté. Donc, peut-être que c’est au-dessus, peut-être que la préfecture dit vrai. C’est toujours assez compliqué de trouver la réalité… »