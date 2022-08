Les mésaventures d’une jeune femme russe avec son banquier en France…

Donc aujourd’hui j’appelle ma banque ( française ) pour demander pourquoi mes virements internes sont bloqués et la première question que me pose la conseillère c’est « excusez moi Mademoiselle mais vous êtes née en Russie ? »

Question à laquelle je réponds « oui », et la conseillère me rétorque « alors c’est normal vous faites l’objet d’une mesure nationale »

Je suis sincèrement touchée par tous les messages et réactions suite à ce tweet et remercie l’ensemble des personnes pour leur bienveillance et leur compassion.

— Елизавeта 🇷🇺 (@elyyzaveta) August 24, 2022