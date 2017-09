États-Unis : Les agro-hackeurs

Au Nebraska, titre mythique d’un album de Bruce Springsteen, mais surtout un Etat américain, les fermiers se révoltent contre l’agriculture connectée. Au fil des saisons, les fabricants de tracteurs leur ont imposé des machines hyper connectées sans leur donner accès aux logiciels. Résultat : les fermiers ont perdu le contrôle de leurs machines et à la première panne, ils sont obligés de passer par les constructeurs. Et tant pis, s’ils doivent poireauter au risque de perdre leur récolte ou payer pour une avarie qu’ils pourraient facilement réparer. Du coup, certains agriculteurs ont décidé de se soulever face aux machines et de se révolter contre le Big Data agricole :

Source : “L’Effet Papillon”, lundi 24 septembre 2017, CANAL+.