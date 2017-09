Succès pour “L’Incorrect”

L’Incorrect est en passe de réussir son lancement. Le mensuel de la droite conservatrice sorti jeudi 7 septembre dans les kiosques a écoulé plus de la moitié des 10.000 exemplaires prévus pour le premier numéro et 2.000 numéros supplémentaires ont été réimprimés, rapporte Challenges.fr. Le magazine financé par l’homme d’affaires Charles Beigbeder et l’ex DRH de L’Oréal et dirigeant de la Fondation Identité Dignité, Laurent Meeschaert a également liquidé ses stocks (800 exemplaires) pour réapprovisionner ses points de vente. “Nous allons augmenter notre diffusion pour les prochains numéros”, précise-t-on au sein du mensuel qui entend réinventer “le logiciel politique et culturel” de la droite.