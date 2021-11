Obliger via le #PassSanitaire à un rappel tous les 5 mois (et non plus 6), comme l’envisage le gouvernement, permet de faire 2,4 doses par an contre 2 !

Soit 20% de chiffre d’affaires en plus : bien joué Pfizer ! 😂

— Florian Philippot (@f_philippot) November 24, 2021