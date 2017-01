Radio libertés : Un nouvel espace de liberté !

Depuis quelques mois, le Groupe Libertés a lancé une webradio que chaque auditeur peut écouter sur son smartphone, sur son ordinateur ou via bluetooth. Une petite révolution de la réinformation, totalement complémentaire de TV Libertés. Chaque jour, dès 7 heures, la Matinale ouvre le bal de l’actualité générale mais aussi de l’information alternative tant nationale que régionale. Tout au long de la journée se succèdent programmes et émissions avec des animateurs de marque comme François Roboth, Denis Bachelot, Anne Brassié, Roland Hélie, Philippe Randa, Bernard Antony, Didier Rochard, Gabriel Robin, Arnaud de Robert, Alexis et Louis ainsi que beaucoup d’autres… Pour évoquer le succès naissant de ce nouveau media appelé à se développer rapidement, Martial Bild reçoit les responsables et journalistes de Radio Libertés. On connaissait leurs voix… et l’on découvre leurs visages et leur dynamisme :