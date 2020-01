ALORS, EMMANUEL MACRON, NOUS Y SOMMES EN DICTATURE OU PAS?

LA SOFT DIC TATURE D’EMMANUEL MACRON. FAKE-NEWS OU REALITE

Emmanuel Macron dans l’avion qui le ramenait de Jerusalem, s’est confié à Radio J en affirmant que La France était une vraie démocratie car « Une dictature, c’est un régime où une personne ou un clan décident des lois. Une dictature, c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. »

Le Président de la république n’aurait pas pu trouver une meilleure définition. Moi-même, je ne voulais pas croire que nous pouvions être en dictature sous Macron, alors j’ai regardé la définition qu’en donne Wikipédia : Selon le Trésor de la langue française, une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu’aucune loi ou institution ne le(s) limite(nt)1 ; il faut préciser que même un régime autoritaire peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement avec des députés élus, mais pas librement et ne représentant donc pas des contre-pouvoirs ;

Vous avez compris où je voulais en venir, car ce que nous, simples citoyens, vivons depuis mai 2017, depuis que les élections ont donné les pleins pouvoirs à un Président de la République puis à une assemblée de députés, c’est la réalisation de cette définition. Quoiqu’en dise nos média inféodés depuis toujours à ceux qui règnent, à de rares exceptions près, et ces exceptions ne sont d’ailleurs plus exceptionnels depuis que les réseaux sociaux ont crée un nouvel espace de vraie liberté. Réseaux que la loi dictatoriale Avia va d’ailleurs réduire à un silence partiel.

Emmanuel Macron règne donc non pas comme un Roi, mais bien comme un Jupiter qui a en main toutes les commandes, sans exception. Le Premier Ministre est à sa botte et les députés à la botte du gouvernement. Et tout le reste suit les ordres venus ou que l’on croit venir de l’Elysée. Que vous soyez des millions à manifester votre mécontentement contre leurs lois, rien n’y fera : elles seront votées. Point final.

Mais, non, nous disent nos journalistes. Macron a été élu. Les députés l’ont tout autant été. Rien n’est plus démocrate ! Et les députés ou sénateurs Larem nous déversent ce genre de réponse à longueur d’antenne. En oubliant que ce Président a été élu par défaut. Non pas pour son programme, mais un peu pour sa belle gueule et surtout pour faire barrage à Marine Le Pen. Or ce programme, Macron veut nous l’imposer. Et, suivi par des députés le doigt sur la couture du pantalon, il nous impose ses décisions qui deviennent lois ou décrets. Dernière décision dictatoriale concernant les municipales, ce décret qui va transformer 34313 communes sur 35464 en communes apolitiques. Tout cela pour bénéficier aux candidatures Larem. Et puis cette loi sur la bio-éthique qui va bouleverser la vie de nos familles. Et puis ces prises de position anti-françaises, pro-mondialistes qui ouvre la France à tous les miséreux du monde. Et puis ces lois liberticides qui vont permettre de museler les réseaux sociaux et les blogs comme le notre. Et puis cette refondation de nos retraites dont tout prouve qu’elle est mauvaise. Et puis ce bla-bla-bla permanent d’un président omniprésent sur tous sujets.

A ce propos, toujours selon Wikipédia , le dictateur est – étymologiquement « celui qui parle » et Dieu sait que nous avons un Président qui parle à longueur de journée sur tous sujets disant tout et son contraire dans une embellie de mots et de phrases alambiquées.

Donc, oser parler de dictature depuis l’élection de ce jeune président à l’ambition démesurée, ce n’est pas un jugement en l’air. C’est la triste réalité de notre France, de cette République dont il serait temps de changer l’esprit et l’organisation.

Une dictature certes soft. Mais qui, tous les jours, se précise.

Floris de Bonneville