Enquête du CEVIPOF : les Français de droite sont deux fois plus nombreux que ceux de gauche

L'autopositionnement du Cevipof est le plus intéressant de tous les sondages.

On y apprend notamment que 80% des Français se retrouvent toujours dans le positionnement droite/gauche, ou que les Français de droite sont… deux fois plus nombreux que ceux de gauche. https://t.co/lzOGOyfzgc

