« Neuf millions de Français » n’ont pas reçu leur dose de rappel et vont perdre leur pass vaccinal le 15 février prochain, menace Olivier Véran

S’ils ne cèdent pas, le pass ne sera tout simplement plus applicable. Forçons les autorités à retirer ce pass de la honte, refusons cette énième dose (dès lors que nous n’avons aucune comorbidité et moins de 60 ans) tandis qu’Omicron ne tue presque plus.