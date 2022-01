Nouvelles mobilisations contre l’obligation vaccinale en Allemagne (VIDÉO)

Le 24 janvier, des centaines de personnes ont investi les rues de Rostock et de Nuremberg, en Allemagne, pour manifester leur opposition au confinement et à l’obligation vaccinale qui pourraient entrer en vigueur prochainement. A Rostock, de légers heurts se sont produits entre les forces de l’ordre et certains manifestants qui tentaient de bloquer des voies. Le mouvement anti-restrictions est très présent en Allemagne, où des manifestations ont régulièrement lieu sur le sujet :

Source : RT France