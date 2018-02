Quand l’extrême gauche s’improvise entrepreneuse…

Exemple édifiant avec “Le Média” :

Ou Caroline de Haas :

“L’an dernier, la machine De Haas raconte avoir pris un coup à l’égo. « J’ai eu un gros problème de management dans ma boîte. J’ai failli exploser en vol. » « Ça a été un moment compliqué », abonde Pauline Chabbert, co-fondatrice de Groupe Egae. Lors d’un séminaire d’entreprise, toutes les salariées se retournent contre la boss De Haas. « Elles lui reprochaient des choses très personnelles, sur sa manière d’être et d’agir », se souvient Pauline Chabbert. « Tu ne dis pas bonjour sur Whatsapp », « tu pourrais être plus sympa quand tu nous parles », « tu parles trop fort au téléphone », en tout, trois heures de tour de table et de reproches. « Quand elles sont parties, je me suis effondrée, physiquement, sur ma directrice associée. Je me suis laissé tomber à terre, en larmes. J’ai voulu tout envoyer valser », se souvient la cheffe d’entreprise. « Ça a été une pilule longue à avaler », commente Pauline Chabbert. Depuis, elle a fait son aggiornamento et travaillé sur un « management bienveillant ».”