RTL prend ouvertement position pour la location d’utérus

en signant un article ironique et moqueur dont l’objet est de révéler que les Juristes pour l’enfance n’auraient pas le droit d’utiliser la photo d’une jeune femme pour leur campagne. Quel scoop :

Les anti-PMA de Juristes pour l’enfance n’ont pas le droit d’utiliser cette image pour des raisons politiques, et de donner une fausse identité à Natacha. Inquiétant pour des juristes, non ? Ou peut-être que trouver une enfant véritablement triste à cause de sa naissance par PMA était en fait… impossible.