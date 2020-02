Si le coronavirus devenait vraiment mortel… alors nous sommes déjà morts

“Imaginons que cette sale affaire de coronavirus prenne vraiment une ampleur et une dangerosité mortelles, que le monde entier en soit victime, que la France soit dans l’obligation de faire face à une situation gravissime de pandémie difficilement contrôlable. Gardez en tête que les gens qui, en France, organiseront et dirigeront les opérations sanitaires sont les dirigeants politiques, le haut fonctionnariat, le gouvernement, les élus, etc.

Ces gens qui nous dirigent depuis, mettons, deux ou trois générations politiques, ont tout raté depuis quarante ans. Ils ont saboté l’école, ils ont saboté l’emploi, ils ont saboté l’armée, ils n’ont pas su gérer les crises du logement, du terrorisme, de l’immigration, ils sont en train de pourrir l’hôpital, ils ont été incapables de prévoir les dégâts de l’immigration, ils ont laissé l’islam s’installer, ils ont laissé détruire la vie rurale, ils n’ont jamais protégé la France contre les importations sauvages qui pulvérisent notre industrie, ils ont laissé détruire l’agriculture française, etc., etc.

Alors qu’ils avaient tous les moyens techniques modernes à leur disposition pour gérer ce pays, la centralisation des données, l’informatique, les transports rapides, la communication immédiate, Internet, la science, les outils ; soit une profusion de moyens techniques jamais vue depuis les débuts de l’humanité organisée. Avec tout ça entre leurs mains, ils sont parvenus à tout rater.

Et ce sont ces gens qui organiseront la réponse sanitaire française sur le territoire en cas de crise réelle et majeure.

C’est entre les mains de ces gens que nos vies seraient suspendues.

Autant dire que nous sommes déjà morts.”

Source : Jonathan Sturel