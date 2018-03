Trump a félicité Poutine malgré les recommandations d’un briefing

On aurait dit à Trump de ne pas féliciter Vladimir Poutine pour sa réélection, mais il l’a quand même fait. La Maison Blanche qualifie cette fuite à la presse d’« infraction probablement illégale et susceptible de licenciement ». Robert Gray nous en dit plus sur la réaction de l’Administration.

Robert Gray : « La Maison Blanche lance une enquête sur cette fuite. Le chef de cabinet [John] Kelly était frustré et profondément déçu par cet acte. Dans un communiqué, un officiel dit que si l’article du Washington Post sur le Briefing du Président sur son appel à Poutine est juste, alors quelqu’un l’a fait fuiter, ce qui serait une infraction susceptible de licenciement et probablement illégale. L’article évoque un Briefing avec écrit en lettres capitales : “NE FÉLICITEZ PAS VLADIMIR POUTINE” mais M. Trump l’a quand même fait. L’article dit que le Président a aussi ignoré la recommandation de condamner l’empoisonnement de l’ex-espion Skripal en Grande Bretagne dont le Kremlin est accusé. Il n’est pas clair si M. Trump a reçu ou lu la note avant de l’appeler, mais le Président a défendu sur Twitter ses félicitations, rappelant qu’Obama l’avait fait, et que s’entendre avec la Russie était «une bonne chose» et que cela pourrait aider à résoudre les problèmes en Corée du Nord, en Syrie, et en Iran. »

Source : Fox News, 22 mars 2018, 9h23