Le RN va-t-il nous faire regretter d’avoir voté pour Marine Le Pen au 2e tour de l’élection présidentielle ?

Le RN et son petit ego mal placé me ferait presque regretter mon vote.

Un mépris insupportable pour des électeurs patriotes.

Leur boutique familiale est une machine à perdre, ils nous prennent littéralement en hold up et je n'en peux plus.

On peut arrêter de se taper dessus ? pic.twitter.com/cmzBfZfYxo

— Juliette Briens (@Juliette_Briens) April 26, 2022