Quand les sanctions ont été décidées contre la #Russie,le cours du Rouble s’est effondré.

Vous l’avez entendu sur tous les médias.

2 mois après,le rouble s’est redressé et son cours est même plus élevé qu’avant les sanctions.

Bizarre,les médias et le Gvt oublient de vous le dire pic.twitter.com/ovC5reHMng

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) April 25, 2022