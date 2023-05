Au comptoir de Boulevard Voltaire, le président de Génération Zemmour, porte-parole et membre du bureau exécutif de Reconquête!, Stanislas Rigault est revenu sur le documentaire de France 5 et la manifestation de la gauche réunie à Saint-Brevin-les-Pins. Il alerte l’opinion sur le danger de l’immigration massive et se projette vers les élections européennes :

Source : Boulevard Voltaire