Tabassé dans le métro, un journaliste du « Figaro » raconte (VIDÉO)

Les agressions physiques et verbales sont une réalité quotidienne en France. Que ces agressions adviennent dans une rue déserte ou les couloirs d’un métro bondé, les réactions sont au rendez-vous. Mais l’indignation et l’effet de sidération passés, qu’advient-il des victimes? Le journaliste Judikael Hirel est de ceux qui ont traversé cette épreuve, un soir de novembre 2017. Quatorze fractures au visage, plusieurs opérations de reconstruction et une longue procédure judiciaire plus tard, la colère est toujours aussi vive. Il publie Concorde rouge. Dans la peau d’une victime d’agression (Le Cherche midi) :