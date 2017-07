Hommage au père Jacques Hamel : Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, dénonce au passage l’avortement et l’euthanasie

Lors de l’hommage au père Jacques Hamel, Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, a dénoncé l’avortement et l’euthanasie :

“Des attentats, hier, la profanation de tombe ou de lieux de culte, aujourd’hui encore, même accomplie par des adolescents, sont une ombre pour toute notre société. Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort, et se croit libre de faire tout ce que chaque individu souhaiterait, y compris abréger sa vie ou l’empêcher de naître ; c’est une ombre pour notre société qui met de côté des ressources spirituelles en chargeant la loi d’établir la morale alors que celle-ci, la loi, ne peut qu’être qu’une aide et que la morale, elle vient du profond de notre humanité.”