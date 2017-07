Les médias tairont-ils la très grave agression policière subie par Richard Roudier ?

Communiqué de Riposte Laïque et Résistance Républicaine. “Nous venons d’avoir longuement au téléphone notre ami Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi. Ce qu’il vient de nous raconter paraît à peine croyable, et confirme que petit à petit, la France, qu’elle soit dirigée par des socialistes ou par Macron, se rapproche des pratiques des pires dictatures au monde.

Premier scandale, Richard Roudier, âgé de 70 ans, a été convoqué, avec son fils Olivier, ce lundi 24 juillet, à 10 heures du matin, par les policiers de Montpellier. Il sera interrogé toute la journée, et mis en garde à vue, jusqu’à sa comparution, le lendemain matin, par le substitut du procureur. Le crime de Richard Roudier, président de la Ligue du Midi ? Avoir organisé une manifestation de protestation contre le financement public d’une association qui soutient la venue de clandestins sur Montpellier. Lors de cette action symbolique, aucune violence ne sera commise contre le personnel. Rien à voir avec les pratiques violentes des associations d’extrême gauche ou leurs alliés les islamo-racailles, qui ne cachent même plus leur volonté de tuer des policiers, et vandalisent régulièrement les centres-villes.

L’impunité des miliciens du pouvoir est donc à comparer avec l’acharnement de ce régime contre ceux qui, comme Richard Roudier, n’acceptent pas l’invasion migratoire de notre pays, ni son islamisation.

Deuxième scandale, et c’est le pire, notre ami a été sauvagement agressé, ce mardi 25 juillet, dans l’après-midi, pendant sa garde-à-vue, par un policier haineux, dont nous espérons publier prochainement le nom. Celui-ci a cru bon de lui interdire toute prise de médicament, de refuser de lui amener des plats particuliers, que son épouse avait préparés, au vu du régime alimentaire que nécessite son état de santé. Encore plus sordide, il a refusé de laisser Richard Roudier aller aux toilettes, cherchant à l’humilier, sans doute pour lui faire payer son engagement au service de sa Région et de la France. Enfin, alors que Richard avait engagé son doigt dans l’encadrement d’une porte métallique, ce policier, après avoir proféré des insultes scandaleuses, a violemment claqué cette porte, laissant le président de la Ligue du Midi, avec une phalange écrabouillée, hurler de douleur dix minutes durant ! Cela se passe en France, sous Macron, en 2017 !

Troisième scandale, il faudra les cris de son fils Olivier, en cellule avec son père, pour qu’enfin les autorités interviennent, libèrent le malheureux blessé, et l’amènent d’urgence à l’hôpital, où il a été opéré d’urgence. Richard espère que son doigt sera sauvé, et devrait sortir de l’hôpital dans les prochains jours.

Dans un contexte où le policier patriote Sébastien Jallamion, auteur du livre “A Mort le Flic” a été obligé de s’exiler en Suisse pour ne pas se retrouver en prison, où nombre d’amoureux de la France sont persécutés judiciairement par ce régime, cette agression, qui a forcément un caractère politique, ne peut être ignorée des Français.

Républicains convaincus, nous avons l’habitude de défendre les policiers, envoyés à l’abattoir par les différents ministres de l’Intérieur, qui leur interdisent de répondre aux agressions des gauchistes et des racailles. Nous n’ignorons pas pour autant que dans cette police figurent trop de planches-pourries inféodées aux socialistes, qui éprouvent de la haine pour les patriotes, l’arrestation du général Piquemal, à Calais, l’avait confirmé.

Nous appelons l’ensemble des journalistes à informer les Français de ce scandale, et à éclairer nos compatriotes sur l’incroyable deux poids deux mesures que connaît notre pays, selon que les juges et les policiers ont affaire à des patriotes ou à des gauchistes.

Nous appelons donc les journalistes de ce pays à se comporter en journalistes, à informer leurs lecteurs sur le sort du policier Jallamion, exilé en Suisse, et sur les pratiques du policier de Montpellier.

Le policier Sébastien Jallamion doit être réintégré, et le tortionnaire, sans doute proche du pouvoir, qui a sauvagement blessé Richard Roudier, doit être viré de la police.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Richard Roudier, assurons à sa famille et à nos amis de la Ligue du Midi notre solidarité militante, et accueillerons avec plaisir le président de la Ligue du Midi à Rungis, le 2 septembre prochain, où, invité pour les 10 ans de Riposte Laïque, il prendra la parole aux noms de la mouvance identitaire.”

Pierre Cassen et Christine Tasin