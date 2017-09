Eugénie Bastié : “Merkel a fait rentrer l’AfD au Bundestag. C’était suicidaire d’accueillir un million de migrants”

«C’est la fin finalement d’une exception. L’Allemagne rentre dans la normalité européenne. Simplement, c’est plus spectaculaire parce qu’ils ont la proportionnelle, donc il y a 80 députés qui rentrent d’un coup au Bundestag, ce qui est énorme, alors nous, on a eu 6 députés Front National aux dernières législatives. Donc c’est vrai que le décalage est frappant. Après, avec ce qu’a fait Merkel il y a 2 ans, de faire rentrer 1 million de migrants syriens en Allemagne, d’un seul coup, c’était nettement prévisible. Comme l’a dit un éditorialiste du Spiegel : “Angela Merkel a faire rentrer les migrants en Europe et l’extrême droite au Bundestag”. On peut vraiment dire qu’elle est responsable ça. Des tas d’analystes comme Emmanuel Todd dans son dernier livre dit lui-même, alors qu’il est plutôt à gauche, que c’était vraiment suicidaire d’avoir fait rentrer comme ça d’un seul coup 1 million de migrants, et c’était prévisible et même évident que ça allait réveiller évidemment l’extrême droite en Allemagne. »

Source : CNEWS, 25 septembre 2017, 9h