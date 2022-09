Le jour où Éloïse a reçu sa deuxième dose de vaccin, sa vie a complètement basculé. Avant dynamique et sans antécédent, elle multiplie aujourd’hui les pathologies cardiaque, rénales, et neurologique. En un an, elle a déjà subi une trentaine de malaise et plusieurs opérations chirurgicale. Aujourd’hui c’est toute sa vie qui est remise en question. Elle se bat aujourd’hui pour que les conséquences du vaccin soient rendus publiques :

Source : AJ+