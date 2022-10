La Mayenne plutôt que l’Ukraine, ou comment un milliardaire ukrainien plume l’aviculture française (François Asselineau)

François Asselineau nous présente Yuriy Kiosuk, un de ces oligarques Ukrainiens proches du pouvoir.

Cet homme a été conseiller militaire du président Porochenko, porté au pouvoir par les Américains avec la révolution de Maïdan en 2014.

Il s’est ensuite orienté vers l’industrie agroalimentaire en créant MHP, un conglomérat de production industrielle de volailles élevées dans des conditions déplorables.

Ce producteur de malbouffe a fait fortune au point de se faire bâtir un petit “Versailles” près de Kiev, de voyager dans un Airbus A318 personnel, et de devenir propriétaire d’un des yachts les plus luxueux du marché.

Depuis février 2022, sa production de poulets ne peut plus être exportée vers la Russie. Il a donc décidé de la réorienter vers l’Union Européenne… Et plus particulièrement vers la France.

Au motif qu’il est Ukrainien – et qu’il faut soutenir l’Ukraine – la Commission Européenne a décidé de laisser entrer sa production sans droits de douane ni vérification de la conformité de ses poulets avec les règlements phytosanitaires européens.

Depuis lors, l’importation de poulets à augmenté de plus de 122% et ruine les petits producteurs familiaux Français, en particulier dans l’Ouest de la France !

De plus, cerise sur le gâteau, ce milliardaire doit bénéficier de la manne financière versée par les contribuables français à ZELENSKY et son entourage.