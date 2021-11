C’est parti pour la 4e dose et la vaccination des enfants dès 5 ans en Israël (où le Covid flambe)

#Israël, 1des pays le plus vacciné du monde.

Le #covid flambe, contrairement à la #Jordanie, peu vaccinée

Solution:4e dose (dixit le ministre de la santé Horowitz) et vaccination dès 5 ans.

J'admire les responsables marketing de #Pfizer.

La #bêtise et la #corruption me font vomir

— Patrick Fluckiger (@Fluckipa) November 25, 2021