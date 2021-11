Covid : Les peuples européens se mobilisent contre les restrictions sanitaires (VIDÉO)

Face à la multiplication des mesures de privation de libertés présentées par les différents gouvernements européens comme une réponse à la résurgence des cas Covid-19, les sociétés civiles du Vieux continent se mobilisent pour faire entendre leur refus de telles restrictions. Les Pays-Bas ont ainsi connu de véritables émeutes, avec des troubles qui ont démarré dès le 19 novembre. Des violences ont éclaté à Rotterdam, où plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et au moins sept blessées, dont deux par balle. La contestation est également vive en Autriche, où 40 000 manifestants se sont rassemblés dans le calme, à Vienne, pour protester contre la décision du gouvernement de reconfiner l’ensemble de sa population, y compris les personnes vaccinées, à partir du 22 novembre. Les autorités autrichiennes ont également rendu la «vaccination obligatoire» à partir de février, devenant ainsi le premier pays de l’UE à prendre de telles mesures. Le 21 novembre à Bruxelles, près de 35 000 personnes, selon la police, se sont rassemblées pour la manifestation intitulée «Ensemble pour la liberté» afin de protester contre les restrictions sanitaires. Entamée dans le calme, la marche a dégénéré près du quartier européen et du gouvernement. Des canons à eau ont été utilisés pour disperser les derniers manifestants encore présents. Au Danemark, enfin, un rassemblement organisé par le groupe radical «Men in Black» a réuni environ 1 000 personnes contre le projet du gouvernement de rétablir un laissez-passer Covid, deux mois après sa levée.

Source : RT France