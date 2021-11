« La Furia », nouvelle revue explosive (Marsault et Laurent Obertone)

Régulièrement censurés sur Youtube et Twitter, le vidéaste Papacito, le dessinateur Marsault et l’écrivain Laurent Obertone refusent de voir leur liberté d’expression entravée par “Big Brother” et s’offrent une nouvelle tribune avec cette revue trimestrielle de 140 pages : La Furia.