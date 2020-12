JOYEUX NOEL MISTER PRESIDENT

HAPPY BIRTHDAY MR PRESJDENT…MAIS SURTOUT PAS DE JOYEUX NOEL



Oui, mais c ‘est bien sûr ! D’aucuns se sont empressés de souhaiter un happy birthday à notre président, sans doute avec moins de talent que Marilyn Monroe, mais surement par tweet. Mais, car il y a un mais d’importance. Réfugié avec Madame, au fin font du Fort de Brégançon, après avoir vécu la Covid comme on a vécu la guerre, Emmanuel Macron a tout simplement oublié de fêter à ses chers Français un Merry Christmas.



On l’a vu, ici, ce Joyeux Noël s’est hélas souvent transformé en Joyeuses Fêtes, y compris d’ailleurs sur certaines églises, comme celle de Saint-Martin de Ré, mais non, notre président n’a pas souhaité émettre le moindre vœu à note intention. Au nom de la laïcité, bien sûr dont il oublie les bienfaits quand il s’agit de complaire aux musulmans à l’occasion de l’Iftar, la rupture de jeûne du ramadan. Preuve supplémentaire que ce président a un faible pour le séparatisme



Mais là, pour Noël, pas de en même temps. Emmanuel Macron, une fois de plus, a oublié que Noël était une fête importante voire capitale pour les chrétiens. Alors, il a passé outre, préférant s’isoler dans son fort avec sa chère Brigitte qui avait du lui préparer quelques cadeaux mémorables.



Dommage, Mr. Président. Vos préférences sont ciblées. On le savait. Voilà une preuve de plus qui nous est donnée.





Floris de Bonneville