Faut-il bannir totalement le sucre de notre alimentation ?

Le sucre est souvent décrit comme notre ennemi. Entre les sucres rapides, présents dans les confiseries, et les sucres lents, que l’on trouve dans les pâtes, que faut-il bannir ? Selon le nutritionniste Arnaud Cocaul, l’abus de sucre est “néfaste” mais le bannir totalement de notre alimentation n’est pas conseillé non plus. “Le cerveau ne peut pas se passer de sucre”, a-t-il expliqué. Verdict ? Seuls les sucres “complexes” sont bons pour la santé. Ils se trouvent dans les pâtes, le riz, le blé ou les légumes secs :