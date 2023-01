2 morts et 7 blessés dans un train en Allemagne après une attaque au couteau, l'assaillant serait un Palestinien arrivé en 2014 et connu pour des infractions sexuelles et violentes : l'horreur continuera tant qu'on ne réagira pas !

src vidéo : BFM pic.twitter.com/MLlnlXtgeA

— Gilbert Collard (@GilbertCollard) January 25, 2023