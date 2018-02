RD Congo : la Chine à l’assaut du cobalt

“Ce sont les Chinois qui font la loi (…) Ils nous volent sur les prix”. La République démocratique du Congo produit 60% du cobalt dans le monde. Un minerai devenu éminemment stratégique, puisqu’il est utilisé pour la fabrication des batteries de téléphone et de voitures électriques. Dans la bataille pour se procurer ce nouvel or noir, la Chine tient le haut du pavé. Ses entreprises se sont fait une place de choix dans l’est du Congo. Une manne gigantesque synonyme de marché noir, de corruption et d’ouvriers exploités…