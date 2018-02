« Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont à leur plus bas niveau de popularité depuis leur prise de fonction. Selon un sondage Odoxa, seuls 43% des Français ont une opinion favorable du Président de la République et du Premier Ministre. Emmanuel Macron, perd ainsi 6 points en 1 mois. Édouard Philippe, lui, en perd 7. »

Source : RT France, mardi 27 février 2018, 16h21