Etats-Unis : les Etats où les LGBT pèsent (au moins démographiquement) le plus

Selon un sondage réalisé par Gallup, les LGBT pèsent démographiquement le plus dans le District de Comumbia (8,6% de la population totale) qui n’est pas à proprement parler un Etat, dans le Vermont (5,3%), dans le Massachusetts (4,9%), en Californie (4,9%), dans l’Oregon (4,9%) et dans le Nevada (4,8%). C’est dans le Dakota du Sud (2,0%), dans le Dakota du Nord (2,7%), dans l’Idaho (2,8%), en Caroline du Sud (3,0%) et dans le Montana (3,0%) qu’on en trouve le moins (en gros : la Bible Belt et les Rocheuses).

On le voit, la société américaine s’homosexualise doucement mais surement un peu partout :

Les fiefs conservateurs résistent toutefois bien : seulement 51% des « Millennials » du Sud-Ouest des Etats-Unis (les jeunes nés entre 1980 et 1988) pensent que la relation entre deux personnes de même sexe doit être reconnue par la loi (58% de ceux de la Bible Belt) :