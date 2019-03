Calcul mental rapide à l’école Sainte-Bernadette de Tarbes (CM1-CM2) (VIDÉO)

Pour leur garantir un avenir professionnel, leur donner des convictions religieuses catholiques et relever le pays, retirez vos enfants du public et du sous-contrat et préférez le hors contrat :

Et pendant ce temps-là dans cette poubelle qu’est devenue l’école publique, on leur file des tablettes pour aller sur YouTube et on leur apprend que les garçons peuvent aussi être des filles…

> la méthode utilisée par l’école Sainte-Bernadette de Tarbes