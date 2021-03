New York City : une patrouille bénévole pour veiller sur la communauté asiatique (VIDÉO)

Ils se définissent comme « les yeux et les oreilles de la police ». En complément des forces de l’ordre, des membres d’une patrouille bénévole déambule dans les rues de New York pour assurer la sécurité de la communauté asiatique. Une manière également de dénoncer la hausse des agressions et du harcèlement à son encontre :