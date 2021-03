Une psychologue atomise un médecin enfermiste qui appelle à un confinement strict sur LCI (VIDÉO)

La psychologue Marie-Estelle Dupont au professeur Yves Cohen, chef du service de réanimation de l’hôpital Avicenne à Bobigny, qui appelle à un confinement strict chez Éric Brunet : « En psychiatrie, c’est terrible ce que l’on voit, Monsieur ! On a eu 3 défenestrations en 10 jours à l’hôpital Robert-Debré, en pédo-psychiatrie, chez une population de 7-11 ans. À 7-11 ans, on ne se suicide pas, Monsieur, on joue au Pokémon ! ».

Cette vidéo est extraite de l’émission “Brunet Direct” (LCI) du vendredi 26 mars 2021.