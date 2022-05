Les portraits d'”Éléments” : Leif Blanc, 100 jours avec Marine (ENTRETIEN)

Attention, entretien pour l’histoire ! Leif Blanc, le Monsieur « ruralité » de Marine Le Pen, l’homme de terrain et du Salon de l’agriculture, dévoile pour la première fois, dans un entretien fleuve, les dessous d’une campagne hors-normes, qui a vu sa candidate recueillir plus de 13 millions de voix au second tour de la présidentielle. Leif Blanc nous dit tout face caméra : l’histoire secrète d’une campagne historique. Ses hauts et ses bas, ses couacs et ses claques, ses performances et ses défaillances :