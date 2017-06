David Davis, ministre britannique chargé du Brexit : « Nous voulons retrouver le contrôle de nos lois & frontières »

David Davis, ministre britannique chargé du Brexit, a une nouvelle fois expliqué pourquoi Londres souhaite quitter le marché unique : “Parce que l’adhésion au marché unique requiert le maintien des 4 libertés, le Royaume-Uni doit retrouver le contrôle de ses lois et de ses frontières. Nous allons quitter le marché unique et travailler pour obtenir un accord de libre-échange et un accord douanier. De la même façon, nous allons quitter l’Union Douanière, les arguments sont les mêmes, mais aussi parce que c’est la seule façon pour nous de nous permettre de conclure NOS accords de libre-échange avec le reste du monde, et ça c’est un point positif majeur.”

Source : France 24, 25 juin 2017