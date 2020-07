🏆Ligue des Oppressions🏆

Quelle communauté est la plus discriminée ?

Qui est le plus victime d'oppression systémique ?

Qui souffre le plus ?

Premier match ce soir : Femmes AS vs Muslim Olympic pic.twitter.com/6BSE9sM7f9

— Michel Ney 🗺️🍴 (@sidounours) June 5, 2019