Oh quelle surprise ! « Véran n’exclut pas une prolongation du #PassSanitaire après le 15 novembre ». On le dit depuis le début !

Et les parlementaires voteraient ça comme des petits toutous. Tous dehors #manifs28aout ! https://t.co/9BATfd4MzT

— Florian Philippot (@f_philippot) August 26, 2021