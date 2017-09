Donald Trump traite de « fils de pute » les footballeurs qui refusent d’honorer le drapeau

« Vous, moi, et tous dans ce meeting, sommes unis par les mêmes grandes valeurs américaines. Nous sommes fiers de notre pays. Nous respectons notre drapeau ! N’aimeriez-vous pas que les patrons de NFL disent à ceux qui manquent de respect au drapeau : “Sortez ce fils de pute du terrain ! Il est viré ! Il est viré !”. (Le public scande “USA”). Vous savez … Un certain patron de club va le faire. Il va dire : “Ce mec qui manque de respect au drapeau est viré !”. Et ce patron – On ne le sait pas mais beaucoup sont mes amis – Elles seraient les personnes les plus populaires pendant une semaine. Elles seraient alors les personnes les plus populaires du pays car c’est un manque de respect total à notre héritage. C’est un manque de respect total à tout ce que nous défendons, d’accord ? Tout ce que nous défendons. Je sais qu’il y a la liberté, la liberté de choix, beaucoup d’autres liberté, mais sachez que ça reste totalement irrespectueux. »

Source : Fox News, 23 septembre 2017, 19h44